Lazio Milan, Fabiani parla così prima del match di Coppa Italia.

Lazio Milan, Castellanos parla così prima del match di Coppa Italia: le sue parole

Tare a Mediaset: «Che emozione tornare all'Olimpico. Jashari? Abbiamo grande fiducia in lui. Sul rinnovo di Maignan dico...»

Ricci a Mediaset: «La Coppa Italia è un nostro obiettivo. Le polemiche del match di San Siro? Rispondo così»

Zazzaroni provoca: «Stasera vince la Lazio su rigore». E sull'episodio di sabato…

Lazio Milan, Fabiani parla così prima del match di Coppa Italia. Sul lavoro di Sarri invece…

15 secondi ago

Lazio Milan, Fabiani, dirigente biancoceleste, ha parlato così a Mediaset a pochi minuti dal fischio d’inizio: le sue parole

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio Milan, l’incontro valido per gli Ottavi di finale di Coppa Italia, il dirigente biancoceleste Fabiani è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per fare chiarezza su alcuni temi caldi. Riguardo alla scelta del silenzio stampa post-partita, Fabiani ha spiegato che la decisione è stata presa a mente fredda per evitare dichiarazioni affrettate: “A caldo abbiamo preferito non parlare, per evitare frasi inutili. Dobbiamo dare spazio al campo e al gioco”. Questa filosofia riflette la volontà del club di mantenere la concentrazione sulla performance sportiva piuttosto che sulle polemiche.

Lazio Milan, Fabiani tra mercato e… arbitri

Interrogato sulle questioni relative al mercato e agli arbitri, Fabiani ha espresso un atteggiamento di attesa e fiducia. Sul calciomercato di gennaio, ha rassicurato: “Siamo fiduciosi, a gennaio manca ancora tempo… sappiamo cosa fare. Lavoriamo sotto traccia”. Sulle discussioni arbitrali, ha ribadito l’accettazione di tutti i direttori di gara, riconoscendo l’errore umano come parte del gioco. Ha però lodato la performance dell’arbitro nel recente match di San Siro come “perfetta” nella gestione dei 90 minuti. Infine, ha confermato la solidità del rapporto con il tecnico Sarri: “C’è affetto e stima reciproca. La sua esperienza ci fa stare tranquilli e i risultati si vedono… Lui è il nostro faro e la nostra guida” per il programma di crescita triennale del club.

