Lazio Milan, Ravezzani contro Nkunku e Estupinan. Le parole del giornalista sui giocatori rossoneri

Lazio Milan, Ravezzani giudica così la prestazione dei rossoneri nella sconfitta di Coppa Italia all’Olimpico

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha espresso il suo commento a caldo sull’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia per mano della Lazio, utilizzando il suo profilo X. Nonostante la sconfitta, Ravezzani ha riconosciuto che il Milan ha giocato “una buona partita”, pur ammettendo che la Lazio abbia vinto “con merito”. Il suo giudizio si è concentrato poi sui singoli rossoneri: promossi Ricci e Loftus, giudicati positivamente per la loro prestazione in campo. L’analisi equilibrata riconosce lo sforzo del Milan, ma non nega la giustezza del risultato finale a favore dei biancocelesti che accedono così ai Quarti di finale.

Lazio Milan, Ravezzani e il suo giudizio su Nkunku e Estupinan

Il commento di Ravezzani si è fatto più critico nell’analizzare alcuni giocatori chiave e i nuovi acquisti rossoneri. Leão, l’uomo più atteso, è stato giudicato severamente, definito “non pervenuto”, un giudizio che sottolinea la sua scarsa incisività in una gara fondamentale. Anche il difensore De Winter non è stato risparmiato, reo di aver “pasticciato negli appoggi”. Per quanto riguarda i nuovi innesti, il giudizio è misto: Jashari è stato definito “discreto ma senza ritmo partita”, mentre Estupiñan ha mostrato problemi di sincronia con il pallone, un “bel problema” secondo il direttore. Infine, la performance di Nkunku è stata definita addirittura “imbarazzante”, evidenziando una serata difficile per l’attaccante.