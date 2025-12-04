Connect with us

HANNO DETTO

Lazio Milan, Ravezzani contro Nkunku e Estupinan. Le parole del giornalista sui giocatori rossoneri

HANNO DETTO

Cairo analizza così il momento del Torino. Le parole del presidente granata in vista della sfida con il Milan

HANNO DETTO

Playoff Mondiali, parla l'ex medico della Nazionale: non ha dubbi, l'Italia si qualificherà. Le sue parole

HANNO DETTO

Orlando parla così del Milan capolista. Sul ruolo da centravanti di Leao, invece, dice questo...

HANNO DETTO

Impallomeni analizza la sfida al vertice tra Milan e Napoli. Le differenze tra la squadra di Allegri e quella di Conte

HANNO DETTO

Lazio Milan, Ravezzani contro Nkunku e Estupinan. Le parole del giornalista sui giocatori rossoneri

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Ravezzani

Lazio Milan, Ravezzani giudica così la prestazione dei rossoneri nella sconfitta di Coppa Italia all’Olimpico

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha espresso il suo commento a caldo sull’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia per mano della Lazio, utilizzando il suo profilo X. Nonostante la sconfitta, Ravezzani ha riconosciuto che il Milan ha giocato “una buona partita”, pur ammettendo che la Lazio abbia vinto “con merito”. Il suo giudizio si è concentrato poi sui singoli rossoneri: promossi Ricci e Loftus, giudicati positivamente per la loro prestazione in campo. L’analisi equilibrata riconosce lo sforzo del Milan, ma non nega la giustezza del risultato finale a favore dei biancocelesti che accedono così ai Quarti di finale.

Lazio Milan, Ravezzani e il suo giudizio su Nkunku e Estupinan

Il commento di Ravezzani si è fatto più critico nell’analizzare alcuni giocatori chiave e i nuovi acquisti rossoneri. Leão, l’uomo più atteso, è stato giudicato severamente, definito “non pervenuto”, un giudizio che sottolinea la sua scarsa incisività in una gara fondamentale. Anche il difensore De Winter non è stato risparmiato, reo di aver “pasticciato negli appoggi”. Per quanto riguarda i nuovi innesti, il giudizio è misto: Jashari è stato definito “discreto ma senza ritmo partita”, mentre Estupiñan ha mostrato problemi di sincronia con il pallone, un “bel problema” secondo il direttore. Infine, la performance di Nkunku è stata definita addirittura “imbarazzante”, evidenziando una serata difficile per l’attaccante.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.