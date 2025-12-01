Lazio Milan, Allegri pensa a un ampio turnover. Le possibili scelte del tecnico rossonero

Lazio Milan, Allegri prepara la seconda sfida contro i biancocelesti. In Coppa Italia spazio a un ampio turnover

In vista della partita di giovedì, valida per gli ottavi di Coppa Italia in casa della Lazio, Massimiliano Allegri ha pianificato un ampio turnover. La decisione mira a evitare di appesantire il carico atletico dei tanti giocatori che sono stati impiegati con continuità finora. Come riporta Il Giornale, la necessità di gestire le energie è prioritaria, considerando il fitto calendario che attende i rossoneri.

La strategia di Allegri Turnover si tradurrà in un undici iniziale ampiamente modificato rispetto alla gara di campionato.

Lazio Milan, Spazio a De Winter, Nkunku e Estupinan dal Primo Minuto

Per la sfida a eliminazione diretta, è probabile che l’allenatore livornese utilizzi dal primo minuto diversi elementi che finora hanno giocato meno. Tra i nomi attesi in campo ci sono De Winter, Estupinan, Ricci, Loftus-Cheek e Nkunku. La partecipazione di Christian Pulisic, assente nella recente partita di campionato contro la Lazio a causa di un affaticamento muscolare, è ancora da valutare in extremis. La scelta di Allegri di attuare un profondo turnover dimostra l’intenzione di mantenere alta la competitività, dando al contempo respiro ai giocatori chiave in vista dei prossimi impegni in Serie A.