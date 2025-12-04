Lazio Milan, Leao e delle statistiche impressionanti contro i biancocelesti: i numeri

Connect with us

Lazio Milan, i rossoneri pronti alla sfida di Coppa Italia. Intano Leao insegue altre statistiche contro i biancocelesti

È Matchday per il Milan, che si prepara a scendere in campo questa sera, giovedì 4 dicembre, per gli Ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26. A pochi giorni dal recente scontro in Serie A, i rossoneri tornano allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare la Lazio in una sfida secca, con calcio d’inizio alle ore 21.00. La squadra guidata da Mister Allegri ha già superato due turni eliminando Bari e Lecce e ora mira a proseguire il suo cammino nel torneo, che rappresenta uno degli obiettivi stagionali. Per i biancocelesti, invece, il match di oggi segna l’esordio ufficiale nella competizione. L’attesa è alta, con entrambe le squadre desiderose di conquistare l’accesso ai Quarti di finale.

Lazio Milan, il record personale di Leao

Gli occhi saranno puntati ancora una volta su Rafael Leão, che guiderà l’attacco rossonero. Il talento portoghese si è dimostrato un vero e proprio talismano contro la Lazio, squadra contro cui vanta il suo record personale di partecipazioni attive ai gol con la maglia del Milan. Nelle 13 sfide disputate contro i capitolini in tutte le competizioni, Leão ha contribuito a ben nove reti, mettendo a segno quattro gol e fornendo cinque assist decisivi. Queste statistiche sottolineano la sua importanza cruciale e la sua capacità di esprimersi ai massimi livelli proprio nelle partite più sentite e decisive, rendendolo l’uomo più atteso e temuto della serata.

