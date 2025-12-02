Lazio Milan, i numeri della Coppa Italia: biancocelesti a caccia dell’ottavo sigillo, rossoneri con il tabù delle finali perse

Connect with us

Lazio Milan, le statistiche della Lega Serie A svelano il percorso storico: biancocelesti avanti per trofei vinti, il Diavolo detiene il record negativo di finali perse

La sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan non rappresenta solo un incrocio di campo, ma anche un confronto tra due tradizioni storiche all’interno della competizione nazionale. Come riporta puntualmente il sito della Lega Calcio Serie A, la gara dell’Olimpico segna l’esordio stagionale dei biancocelesti nella manifestazione, arrivando così alla 77° partecipazione assoluta. Si tratta di un record condiviso proprio con i rossoneri, oltre che con le altre big storiche come Roma, Inter, Bologna e Juventus. Analizzando il bilancio complessivo, i padroni di casa vantano un ruolino di marcia fatto di 322 incontri disputati con 159 vittorie, numeri che hanno portato la Lazio a vincere la Coppa Italia 7 volte, l’ultima delle quali nell’edizione 2018/19.

Lazio Milan, i rossoneri sono gli eterni secondi della competizione

Sul fronte opposto, la storia del Milan nel torneo è ricca ma decisamente agrodolce. Il club di via Aldo Rossi ha alzato il trofeo in 5 occasioni, scrivendo pagine memorabili come il successo nel derby della Madonnina del 1976/77 (unica finale stracittadina della storia) o la vittoria sulla Roma nel 2002/03. Tuttavia, le statistiche evidenziano un primato negativo che la squadra di Massimiliano Allegri vorrà provare a invertire: il Milan è la squadra che ha perso più finali o è finito secondo nella storia del torneo.

I rossoneri hanno visto sfumare il titolo ben 10 volte. Un dato che pesa enormemente sulla bacheca del Diavolo e che brucia ancora di più considerando la storia recente: nell’elenco delle delusioni figura infatti anche la stagione 2024/25, persa proprio nell’ultimo atto. Mentre la Lazio ha perso la finale solo in 3 occasioni, il Milan scende in campo con la voglia di riscatto per cancellare l’etichetta di “eterna seconda” in questa competizione.

