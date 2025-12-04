Lazio Milan, Castellanos parla così prima del match di Coppa Italia: le sue parole

Lazio Milan, Castellanos, attaccante biancoceleste, ha parlato poco prima del fischio d’inizio: le sue parole

Taty Castellanos, attaccante della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMediaset nel pre-partita degli Ottavi di finale di Coppa Italia contro il Milan. Interrogato sulla possibilità che l’incontro fosse l’occasione ideale per un riscatto dopo i controversi fatti del match di Serie A, il calciatore argentino ha mantenuto un profilo basso e concentrato. “Noi parliamo in campo. Dell’arbitro non parlo. Dobbiamo fare una prestazione importante,” ha affermato, zittendo di fatto ogni polemica esterna e focalizzando l’attenzione esclusivamente sulla sfida sportiva. Riguardo alla scelta del Milan come “avversario migliore” per questa gara cruciale, Castellanos ha riconosciuto la forza dei rossoneri (“giocano molto bene”) ma ha sottolineato il vantaggio di giocare in casa: “Noi siamo con i nostri tifosi e nel nostro stadio”.

Lazio Milan, la responsabilità di Castellanos

Sulla pressione e la responsabilità di essere il terminale offensivo della Lazio, Taty Castellanos ha espresso consapevolezza e umiltà. “È sempre importante essere l’attaccante della Lazio,” ha dichiarato l’argentino. La sua priorità è continuare a lavorare con dedizione e a ripagare la fiducia riposta in lui dal tecnico e dai compagni di squadra. “Devo continuare con umiltà e con la fiducia di mister e squadra.” Il suo approccio riflette la serietà con cui la squadra affronta la gara di Coppa Italia, un obiettivo stagionale cruciale. La partita si preannuncia tesa e il contributo di Castellanos sarà fondamentale per permettere alla Lazio di superare questo difficile ostacolo all’Olimpico.