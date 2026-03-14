Lazio Milan, Allegri ha sciolto i dubbi su chi sostituirà Rabiot: ecco la scelta del tecnico rossonero

Lazio Milan, Allegri ha scelto chi giocherà al posto dello squalificato Rabiot: sarà Jashari o Ricci? Ecco la risposta

Il Milan è partito alla volta della Capitale per il delicato posticipo della 29ª giornata di Serie A contro la Lazio. Il pareggio per 1-1 maturato tra Inter e Atalanta ha trasformato questa trasferta in un’occasione d’oro: gli uomini di Massimiliano Allegri hanno ora la possibilità concreta di mettere pressione ai cugini nerazzurri, consolidando il piazzamento Champions League e alimentando un sogno rimonta che, per quanto complesso, resta l’obiettivo primario di questo finale di stagione.

Lazio Milan, Jashari titolare: la mossa a sorpresa di Allegri

L’ostacolo principale per il Diavolo sarà l’assenza pesante di Adrien Rabiot, fermato dal giudice sportivo. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano di Sky Sport, il tecnico ha sciolto le riserve sulla mediana: «È stata confermata l’indiscrezione che dà Ardon Jashari come titolare insieme a Modric e Fofana». Lo svizzero ha convinto durante la rifinitura odierna, vincendo il ballottaggio con Ricci. Sarà dunque lui a completare il reparto, chiamato a non far rimpiangere il dinamismo del francese in una gara dove «anche nella rifinitura di oggi lo svizzero è stato provato al posto di Rabiot» per garantire equilibrio e geometrie contro i biancocelesti.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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