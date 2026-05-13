Lazio Inter, i tifosi nerazzurri scherzano sulla contestazione a Furlani: lo striscione. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’attesa è finalmente terminata. Allo Stadio Olimpico di Roma, il fischio d’inizio della finale di Coppa Italia sta per dare il via all’ultimo atto di una competizione entusiasmante. In campo si affronteranno Lazio e Inter, pronte a contendersi il terzo trofeo stagionale in un’annata calcistica che ha già emesso verdetti pesanti. Dopo il trionfo del Napoli in Supercoppa Italiana e la conquista del tricolore da parte dei nerazzurri, la tensione nella capitale è alle stelle.

Lo sfottò fuori dallo stadio: il Diavolo nel mirino

Nonostante l’importanza della posta in gioco, non è mancata la classica goliardia che caratterizza il tifo organizzato. All’esterno dell’impianto capitolino, i sostenitori delle due fazioni hanno colorato le strade con cori e striscioni ironici. Uno in particolare ha attirato l’attenzione dei passanti e dei media: uno stendardo esposto da un gruppo di supporter nerazzurri dedicato ai rivali storici del Milan.

Il messaggio, “Giorgio Furlani resta con noi”, è un chiaro riferimento alla crisi che sta attraversando il club di Via Aldo Rossi. La tifoseria del Diavolo, infatti, ha recentemente inscenato una durissima contestazione nei confronti dell’amministratore delegato, chiedendone a gran voce le dimissioni.