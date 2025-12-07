 Lazio Bologna 1-1, all'Olimpico non si va oltre il pareggio
Connect with us

News

Lazio Bologna 1-1, la squadra di Sarri non va oltre il pareggio: il resoconto del match

News

Torino Milan, record in negativo per i granata: è la terza volta negli ultimi 11 anni. Il dato

News

Torino Milan, c'è un trend da invertire. I granata hanno superato i rossoneri nelle ultime tre sfide casalinghe: il dato

News

Fonseca, l'ex tecnico rossonero torna sulla panchina del Lione dopo la maxi squalifica di nove mesi

News

AIC, la condanna dell'associazione alle minacce di morte verso le famiglie dei calciatori della Fiorentina

News

Lazio Bologna 1-1, la squadra di Sarri non va oltre il pareggio: il resoconto del match

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Sarri

Lazio Bologna 1-1, la sfida all’Olimpico si conclude in parità. Tante occasioni e tanto spettacolo per la squadra di Sarri e quella di Italiano

Lazio e Bologna si sono affrontate all’Olimpico con l’obiettivo comune di riprendersi dopo una sconfitta in campionato. In particolare, i tre punti avrebbero potuto catapultare il Bologna, guidato da Italiano, al terzo posto, superando la Roma. La partita si è accesa fin dai primi minuti, trasformandosi in una serata frenetica e ricca di occasioni da entrambe le parti. Il primo tempo è stato dominato dalle parate: da un lato Provedel è stato più volte salvifico (miracoloso su Odgaard), dall’altro Ravaglia ha compiuto un prodigio su Isaksen.

Il match ha vissuto il suo momento più intenso in un intervallo di appena due minuti, immediatamente dopo l’infortunio di Casale al 37′. La Lazio ne ha approfittato per colpire in transizione: Ravaglia ha respinto la conclusione di Zaccagni, ma nulla ha potuto sul rapido tap-in di Isaksen. Il vantaggio biancoceleste è durato pochissimo, perché il Bologna ha reagito subito: Zortea ha saltato l’uomo con un tunnel e, dopo la parata di Provedel sul palo, Odgaard ha ribadito in rete, firmando l’1-1.

Lazio Bologna 1-1, L’Espulsione e l’Assalto Finale Mancato

La ripresa ha visto un ritmo più spezzato, ma Ravaglia è rimasto il protagonista indiscusso, neutralizzando con sicurezza le conclusioni angolate di Guendouzi e Cancellieri e mantenendo l’equilibrio. La svolta definitiva è arrivata al 79′, quando Gila è stato espulso per doppia ammonizione (la seconda per proteste), lasciando la Lazio in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Italiano, pur inserendo forze fresche come Dallinga, non è riuscita a trovare il gol della vittoria. Il risultato finale di 1-1 non soddisfa pienamente nessuno: il Bologna resta al quinto posto (-2 dalla Roma), mentre la Lazio scivola al decimo, venendo superata dalla Cremonese.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.