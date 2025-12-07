Lazio Bologna 1-1, la squadra di Sarri non va oltre il pareggio: il resoconto del match

Lazio Bologna 1-1, la sfida all’Olimpico si conclude in parità. Tante occasioni e tanto spettacolo per la squadra di Sarri e quella di Italiano

Lazio e Bologna si sono affrontate all’Olimpico con l’obiettivo comune di riprendersi dopo una sconfitta in campionato. In particolare, i tre punti avrebbero potuto catapultare il Bologna, guidato da Italiano, al terzo posto, superando la Roma. La partita si è accesa fin dai primi minuti, trasformandosi in una serata frenetica e ricca di occasioni da entrambe le parti. Il primo tempo è stato dominato dalle parate: da un lato Provedel è stato più volte salvifico (miracoloso su Odgaard), dall’altro Ravaglia ha compiuto un prodigio su Isaksen.

Il match ha vissuto il suo momento più intenso in un intervallo di appena due minuti, immediatamente dopo l’infortunio di Casale al 37′. La Lazio ne ha approfittato per colpire in transizione: Ravaglia ha respinto la conclusione di Zaccagni, ma nulla ha potuto sul rapido tap-in di Isaksen. Il vantaggio biancoceleste è durato pochissimo, perché il Bologna ha reagito subito: Zortea ha saltato l’uomo con un tunnel e, dopo la parata di Provedel sul palo, Odgaard ha ribadito in rete, firmando l’1-1.

Lazio Bologna 1-1, L’Espulsione e l’Assalto Finale Mancato

La ripresa ha visto un ritmo più spezzato, ma Ravaglia è rimasto il protagonista indiscusso, neutralizzando con sicurezza le conclusioni angolate di Guendouzi e Cancellieri e mantenendo l’equilibrio. La svolta definitiva è arrivata al 79′, quando Gila è stato espulso per doppia ammonizione (la seconda per proteste), lasciando la Lazio in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Italiano, pur inserendo forze fresche come Dallinga, non è riuscita a trovare il gol della vittoria. Il risultato finale di 1-1 non soddisfa pienamente nessuno: il Bologna resta al quinto posto (-2 dalla Roma), mentre la Lazio scivola al decimo, venendo superata dalla Cremonese.