Classifica Serie A, affonda la Roma e vittoria importante per la salvezza del Cagliari. Come cambiano le gerarchie

Classifica Serie A, la Roma trova la sua seconda sconfitta consecutiva. Il Cagliari, invece, conquista tre punti d’oro per la salvezza

La Roma incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato, un dato che evidenzia una partenza a handicap e una sorprendente tendenza a non pareggiare dopo ben 14 giornate. Il bilancio di questo avvio stagionale per i giallorossi mostra ancora difficoltà nel trovare una certa continuità e stabilità nei risultati. La squadra sembra incapace di gestire i momenti di pressione, alternando prestazioni convincenti a passi falsi inattesi.

Dall’altra parte, il Cagliari compie un passo in avanti significativo in classifica, interrompendo un lungo digiuno di successi. Con questa vittoria, i sardi si portano momentaneamente a pari punti con il Torino, acquisendo un margine di sicurezza di quattro lunghezze sulla zona retrocessione, in attesa del risultato di Pisa-Parma.

Classifica Serie A, Il Ritorno al Successo Casalingo del Cagliari

Questa vittoria rappresenta per i rossoblù un ritorno al successo dopo circa tre mesi: l’ultima gioia era datata 19 settembre, un 1-2 esterno sul campo del Lecce, con doppietta decisiva di Andrea Belotti. Ancora più significativa è la vittoria casalinga che mancava dal 13 settembre, quando il Cagliari si impose per 2-0 proprio contro il Parma. L’attuale successo dà respiro e fiducia alla squadra, ora chiamata a mantenere l’inerzia positiva per consolidare la propria posizione. La classifica si aggiorna, delineando scenari sempre più definiti in questa fase cruciale del campionato.