Cagliari Roma 1-0: Gaetano affonda Gasperini. Il resoconto del match

Cagliari Roma 1-0: seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Gasperini che cadono in trasferta. Rete decisiva di Gaetano

La Roma incappa nella seconda sconfitta consecutiva in campionato, cadendo per 1-0 in trasferta contro un Cagliari che torna alla vittoria dopo due mesi. La partita si è accesa nella ripresa, dopo un primo tempo avaro di emozioni.

Al 50’, l’episodio che ha sbloccato l’equilibrio: Celik stende Folorunsho al limite dell’area. Dopo il consulto VAR, la decisione è chiara: punizione dal limite e cartellino rosso per Celik per chiara occasione da gol.

La Roma, in dieci uomini, ha dovuto subire l’assedio dei sardi, che hanno trovato in Svilar un vero e proprio muro (super parate su Obert ed Esposito). L’estremo difensore non ha potuto nulla all’83’, quando Gaetano ha trovato il guizzo giusto in area per batterlo, siglando l’1-0 finale. I giallorossi restano a 27 punti, mentre la sconfitta riapre la crisi dopo il ko interno contro il Napoli.