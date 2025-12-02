Connect with us

HANNO DETTO

Lautaro Martinez sulla corsa Scudetto: «Ci sono 4 o 5 squadre in pochi punti. Le critiche? Dico questo»

HANNO DETTO

Camolese e la sua opinione sulla vetta della Serie A. Tra il Milan di Allegri e il Napoli di Conte sceglie...

HANNO DETTO

Capello e il nuovo Rafael Leao. Più coinvolto, più fiducia e più responsabilità. Le parole dell'ex tecnico rossonero

HANNO DETTO

Nuovo San Siro, parla l'assessore Riva. La speranza sulle parole di Scaroni, l'impianto e... il suo nome. Ecco le parole

HANNO DETTO

Troise parla così della corsa Scudetto: «L'Inter la più forte, Napoli il più resiliente. Il Milan ha questo vantaggio...»

HANNO DETTO

Lautaro Martinez sulla corsa Scudetto: «Ci sono 4 o 5 squadre in pochi punti. Le critiche? Dico questo»

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Lautaro

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha parlato così della corsa Scudetto. Sulle critiche, invece, risponde così

L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato le sue dichiarazioni a margine del Gran Galà del Calcio AIC, affrontando tanto le critiche personali quanto il momento attuale della squadra. Riguardo ai commenti esterni, il Toro ha mantenuto un approccio pragmatico: “Le critiche? Fanno parte del gioco, sempre cerco di migliorare”. Il suo obiettivo primario rimane quello di “dare allegria alla gente dell’Inter”, concentrandosi sulla famiglia e sul fare il meglio per il club, un impegno che ha portato a conquistare “trofei importanti che mancavano da tanto tempo”.

Martinez ha poi focalizzato l’attenzione sul campo. Nonostante le recenti sconfitte che avevano “fatto male”, il giocatore ribadisce la sua costante concentrazione sulle prestazioni. Analizzando l’ultima gara, ha notato come nel secondo tempo “abbiamo giocato meglio”, riuscendo a controllare il match in modo più efficace dopo il gol.

Lautaro Martinez e un campionato più equilibrato

La prospettiva del capitano nerazzurro sul campionato è chiara e riflette la tensione in classifica: “Quest’anno siamo 4-5 squadre in pochi punti“. Secondo Martinez, questa situazione è destinata a perdurare: “penso che sarà così fino alla fine”.

Questa maggiore incertezza è dovuta al fatto che le rivali sono “squadre forti che si sono rinforzate bene”, rendendo l’attuale Serie A un “campionato più equilibrato”. La mentalità dell’Inter rimane comunque votata al successo, con l’obiettivo fisso di “cercare sempre di arrivare fino in fondo” in ogni competizione, mettendo la vittoria del collettivo sempre davanti alle dinamiche individuali.

Quote Lazio Milan

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.