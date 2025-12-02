Lautaro Martinez sulla corsa Scudetto: «Ci sono 4 o 5 squadre in pochi punti. Le critiche? Dico questo»

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha parlato così della corsa Scudetto. Sulle critiche, invece, risponde così

L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato le sue dichiarazioni a margine del Gran Galà del Calcio AIC, affrontando tanto le critiche personali quanto il momento attuale della squadra. Riguardo ai commenti esterni, il Toro ha mantenuto un approccio pragmatico: “Le critiche? Fanno parte del gioco, sempre cerco di migliorare”. Il suo obiettivo primario rimane quello di “dare allegria alla gente dell’Inter”, concentrandosi sulla famiglia e sul fare il meglio per il club, un impegno che ha portato a conquistare “trofei importanti che mancavano da tanto tempo”.

Martinez ha poi focalizzato l’attenzione sul campo. Nonostante le recenti sconfitte che avevano “fatto male”, il giocatore ribadisce la sua costante concentrazione sulle prestazioni. Analizzando l’ultima gara, ha notato come nel secondo tempo “abbiamo giocato meglio”, riuscendo a controllare il match in modo più efficace dopo il gol.

Lautaro Martinez e un campionato più equilibrato

La prospettiva del capitano nerazzurro sul campionato è chiara e riflette la tensione in classifica: “Quest’anno siamo 4-5 squadre in pochi punti“. Secondo Martinez, questa situazione è destinata a perdurare: “penso che sarà così fino alla fine”.

Questa maggiore incertezza è dovuta al fatto che le rivali sono “squadre forti che si sono rinforzate bene”, rendendo l’attuale Serie A un “campionato più equilibrato”. La mentalità dell’Inter rimane comunque votata al successo, con l’obiettivo fisso di “cercare sempre di arrivare fino in fondo” in ogni competizione, mettendo la vittoria del collettivo sempre davanti alle dinamiche individuali.

