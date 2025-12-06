Lautaro Martinez parla così dopo la vittoria sul Como. Un successo che dimostra questo: le sue parole

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha parlato subito dopo la vittoria sul Como. Ecco le parole dell’attaccante nerazzurro

Il protagonista assoluto della netta vittoria per 4-0 dell’Inter contro il Como, Lautaro Martinez, ha commentato il successo ai microfoni di DAZN, sottolineando la prestazione di forza della squadra. L’attaccante argentino ha riconosciuto la qualità dell’avversario, descrivendo il Como come una squadra dotata di un “bel gioco” e “giocatori forti”. Lautaro ha affermato che la vittoria è stata importantissima e ha evidenziato la “voglia di portare punti a casa” mostrata dai nerazzurri, un elemento che testimonia la concentrazione dell’Inter verso i propri obiettivi stagionali..

Lautaro Martinez, Dalle Difficoltà alle Critiche

Il numero 10 interista ha condiviso una riflessione profonda sul suo percorso, ammettendo di non rendersi conto appieno di ciò che sta conquistando con il sacrificio. Ha ricordato di aver affrontato momenti difficili da bambino (“vissuto cose non belle”), superati grazie al supporto fondamentale della sua famiglia, della moglie e dei figli che lo hanno seguito in Italia. Infine, Lautaro ha espresso gratitudine per il sostegno incondizionato dei tifosi e ha parlato della sua crescita personale nella gestione delle pressioni, rivelando di aver imparato ad affrontare le critiche, inizialmente dolorose, grazie all’aiuto della psicologa, riuscendo così ad andare avanti.