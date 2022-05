Lanzoni: «Pioli? Prima volta che si dedica una canzone ad un tecnico»

Germano Lanzoni, noto speaker di San Siro, ha parlato della simbiosi tra Pioli e il tifo rossonero: le sue parole

Germano Lanzoni, famosissimo speaker del Milan a San Siro, ha parlato al Corriere della Sera del rapporto tra Pioli e i tifosi rossoneri:

«Per la prima volta in vent’anni da speaker c’è una musica che non solo ingaggia tutto lo stadio per lanciare un allenatore ma che è proprio studiata per l’amore dei suoi tifosi. Per il modo di porsi di Pioli mai sopra le righe. Un educatore, non solo un allenatore».