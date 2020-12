Krunic, serataccia da cancellare immediatamente: a lui il voto più basso in una gara che di insufficienze ne ha viste poche per gioco e reazione

Krunic, serataccia da cancellare immediatamente: a lui il voto più basso in una gara che di insufficienze ne ha viste poche, per gioco e reazione immediata ai due goal subiti in partenza. Ribaltare subito uno 0-2 non è facile ma in Europa si può, le gare durano 90 minuti e tutto può succedere, anche commettere errori come quelli di Krunic, sottolineati questa mattina da Gazzetta.

CASO SPORADICO- A memoria non si ricorda una serata brutta come quella di ieri per il centrocampista rossonero, prima o poi capita a tutti. La rosea lo valuta addirittura con un 4: “Lungi da noi l’idea di farne un capro espiatorio, ma le colpe sono evidenti. Sullo 0-1 ha l’attenuante del passaggio forse troppo forte di Donnarumma. C’entra anche sullo 0-2. Tramortito dagli errori”.