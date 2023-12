Krunic verso la permanenza al Milan per questi due motivi: i dettagli

Krunic verso la permanenza al Milan a gennaio per questi due motivi: i dettagli e tutti gli ultimi aggiornamenti

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il calciomercato Milan. Come riportato da Calciomercato.com, starebbe prendendo quota la permanenza in rossonero di Rade Krunic.

A far pendere verso questa soluzione ci sono due motivazioni: l’infortunio di Pobega e la probabile partenza di Bennacer per la Coppa d’Africa. Il Fenerbahce si sta già tutelando con una possibile alternativa: Lokonga del Luton Town.