Krunic analizza la vittoria del Milan sul Monza: le sue parole

Rade Krunic ha analizzato ai microfoni di DAZN la vittoria del Milan sul Monza: tre punti pesantissimi per i rossoneri

Intervenuto a DAZN, Rade Krunic ha parlato così dopo Monza–Milan:

«Pesa tantissimo, dopo due risultati utili volevamo chiudere la settimana nel miglior modo possibile. È un avversario tosto e motivato che gioca un bel calcio, non era facile ma ci siamo preparati bene e con la nostra applicazione e tutto quello che abbiamo messo sul campo abbiamo vinto. Sicuramente in Serie A sono pochissime le partite senza soffrire. A nessuno piace soffrire, ma a noi piace lottare insieme sul campo, anche soffrire insieme per un risultato positivo».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE