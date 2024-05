Leao Milan, Marcolin consiglia il portoghese: «Per fare lo step definitivo deve migliorare un ASPETTO fondamentale»

Leao-Milan, Dario Marcolin, noto opinionista, ha commentato la prestazione del portoghese contro il Genoa: le parole

Ospite a DAZN, Dario Marcolin ha parlato così di Rafael Leao dopo Milan-Genoa:

PAROLE – «Pioli ha detto che stava entrando poco in area. Tanta gente ha battuto le mani e tanta gente ha fischiato, direi un 50 e 50. Anche la gente è combattuta. Leao non ha fatto una grande prestazione, nel primo tempo a sprazzi ha fatto qualcosa di importante. Nel secondo tempo si è visto meno, ha fatto un po’ di confusione. Lui è molto bravo ad andare nell’uno contro uno, oggi non l’abbiamo vista questa cosa, l’ha fatto Chukwueze più di lui. Poi per essere forti, grandi ed essere un numero 10 devi essere continuo. Il problema di Leao non è la tecnica, non è la fisicità, è la continuità. Deve capire che oggi vivere per fare gol è meglio che vivere per fare il numero, lo spunto. Deve essere più prolifico ed essere più presente in tante partite».