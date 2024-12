Fonseca Milan, il tecnico alza la voce: «Abraham e Camarda sono pronti a morire per questo club». Le dichiarazioni del tecnico alla guida dei rossoneri

Paulo Fonseca, dopo la vittoria del suo Milan contro la Stella Rossa, si è lasciato andare a un duro sfogo a Milan TV. Di seguito le sue parole, dove ha elogiato i suoi attaccanti Tammy Abraham e Francesco Camarda.

CAMARDA – «Vogliamo giocatori come lui e come Abraham pronti a morire per il Milan, sono stati decisivi per la vittoria»