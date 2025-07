Mercato Milan, Pistocchi gela Tare: quell’acquisto non convince assolutamente!

Mercato Milan, Maurizio Pistocchi, noto giornalista, si è dimostrato scettico sull’arrivo di Samuele Ricci in rossonero: le parole

Il panorama calcistico italiano è in fermento con l’apertura del calciomercato estivo, e le prime mosse delle squadre stanno già accendendo il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi. Tra le voci più autorevoli e schiette, quella di Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, non passa inosservata. Intervenuto in diretta a Radio Marte, Pistocchi ha offerto un’analisi tagliente e, come sempre, fuori dagli schemi sulle strategie di mercato delle big di Serie A, non risparmiando critiche e lanciando previsioni audaci. La sua prospettiva, spesso controcorrente, offre spunti di riflessione fondamentali per comprendere le dinamiche attuali del campionato.

Milan e Inter: Luci ed Ombre Secondo Pistocchi

Le prime frecciate di Pistocchi sono state indirizzate alle milanesi, Milan e Inter, due club che, a suo dire, non lo convincono appieno in questa fase del mercato. Per quanto riguarda il Milan, il giornalista ha espresso forti perplessità sulla scelta di richiamare un tecnico già contestato in passato: “Il Milan ha ripreso un allenatore cacciato a furor di popolo anni fa dopo il ko col Sassuolo”. Questa affermazione, perentoria e senza mezzi termini, sottolinea la scetticismo di Pistocchi verso una decisione che, a suo avviso, non rappresenta un passo avanti significativo. A peggiorare la situazione per i rossoneri, la perdita di due pilastri della squadra: “ha perso due tra i calciatori più forti della rosa, ovvero Reijnders e Hernandez e quindi deve ricostruire.” L’addio di questi due talenti indiscussi costringe il Milan a un’opera di ricostruzione profonda, un percorso irto di incertezze. Anche il nuovo acquisto, Ricci, non convince pienamente Pistocchi, che lo definisce un buon calciatore ma “per me è sopravvalutato”. Insomma, per il Milan, la strada appare decisamente in salita.

Non va molto meglio all’altra sponda di Milano, l’Inter. Sebbene Pistocchi non si sia soffermato su specifiche operazioni nerazzurre, la sua conclusione sulle due squadre è netta: “Le due milanesi insomma per ora non mi convincono”. Questa mancanza di fiducia nelle strategie di mercato delle due big lombarde è un segnale forte, che potrebbe preannunciare una stagione più complessa del previsto per entrambi i club.

La Roma “Sorpresa” di Gasperini e il Napoli in Pole Position

Dopo aver espresso le sue riserve sulle milanesi, Pistocchi ha spostato l’attenzione su quelle che, a suo parere, potrebbero essere le vere protagoniste del prossimo campionato. E qui arriva la sorpresa: la Roma. Il giornalista nutre grande stima per la scelta del club capitolino di affidarsi a un tecnico di comprovata esperienza e dalla chiara identità tattica: “la sorpresa invece potrebbe essere la Roma che ha preso un grande allenatore come Gasperini che sa dare una chiara impronta alle proprie squadre”. L’arrivo di Gasperini sulla panchina giallorossa è visto come un elemento di svolta, capace di plasmare una squadra solida e con un gioco riconoscibile, in grado di competere ad alti livelli. Questa è una previsione che potrebbe ribaltare molti pronostici iniziali, ponendo la Roma in una posizione di outsider qualificata.

Infine, parlando del Napoli, Pistocchi si mostra ottimista, sebbene con una necessaria dose di cautela. Nonostante le incertezze legate alle conclusioni del mercato, il giornalista vede la squadra partenopea in una posizione di vantaggio iniziale: “Il Napoli, insomma, è davanti a tutti, ma aspettiamo come si concluderà il mercato per esprimerci definitivamente”. Questa affermazione posiziona il Napoli come la squadra da battere in questa fase preliminare del campionato, grazie a una base solida e a un progetto che, evidentemente, convince maggiormente rispetto a quello delle rivali. La prudenza finale di Pistocchi è d’obbligo, poiché il mercato può riservare ancora molte sorprese e stravolgere gli equilibri. Le sue parole, tuttavia, tracciano un quadro interessante e, come sempre, stimolante per il dibattito calcistico. Sarà interessante vedere se le sue previsioni si riveleranno accurate e se le squadre sapranno smentire o confermare le sue analisi.