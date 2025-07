Ricci al Milan, ora è ufficiale: il comunicato del club. Tutti i dettagli

Ricci è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Ad annunciarlo è stato lo stesso club tramite un comunicato

Il Milan ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Samuele Ricci.

IL COMUNICATO – AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci dal Torino FC. Il centrocampista italiano ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2029 con diritto di opzione a favore del Club per il prolungamento fino al 30 giugno 2030. Nato a Pontedera il 21 agosto 2001, Samuele Ricci cresce nel Settore Giovanile dell’Empoli, con cui debutta in Prima Squadra nel settembre 2019, e totalizza 91 presenze e 3 gol con i toscani. Nel gennaio 2022 passa al Torino, con cui colleziona 113 presenze e 4 reti. Ricci, dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili italiane, nel giugno 2022 debutta in Nazionale maggiore, con cui vanta 10 presenze. Samuele Ricci indosserà la maglia rossonera numero 4.

Il Milan ha ufficialmente annunciato un importante colpo di mercato: l’acquisizione di Samuele Ricci. Il giovane e promettente centrocampista ha apposto la sua firma su un contratto che lo legherà ai colori rossoneri fino al 2029, segnando un impegno a lungo termine che sottolinea la fiducia del club nelle sue qualità. Questo acquisto non è solo una mossa per rafforzare l’attuale rosa, ma rappresenta una chiara strategia del Milan di investire su talenti emergenti e con un potenziale di crescita significativo per i prossimi anni.

Ricci, noto per la sua visione di gioco, le sue capacità di interdizione e la sua intelligenza tattica, arriva a Milanello dopo aver mostrato le sue doti nel campionato italiano. La sua giovane età, unita a un’esperienza già consolidata, lo rende un profilo ideale per la filosofia del Milan, sempre più orientata a costruire una squadra solida e proiettata verso il futuro. La sua versatilità nel ricoprire diversi ruoli a centrocampo gli permetterà di integrarsi rapidamente nei meccanismi tattici di mister Fonseca, offrendo nuove opzioni e flessibilità alla mediana rossonera.

L’arrivo di Ricci è stato accolto con entusiasmo dai tifosi, che vedono in lui un tassello fondamentale per consolidare il centrocampo e aggiungere dinamismo e qualità. La durata del contratto fino al 2029 è un segnale forte da parte del Milan, che punta a costruire un ciclo vincente con giocatori giovani, motivati e pronti a dare il massimo per la maglia. Samuele Ricci si appresta ora a iniziare una nuova ed entusiasmante avventura, pronto a dimostrare il suo valore nel prestigioso palcoscenico di San Siro e a contribuire agli obiettivi del Diavolo. Questo acquisto conferma ancora una volta la volontà del Milan di competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa, investendo sul talento e sulla programmazione a lungo termine.