Fonseca Milan, Bianchin svela tutto: «Ecco con chi ce l’aveva il tecnico. Si aspettava di più da loro»

Fonseca Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, ha rivelato a chi fosse indirizzato lo sfogo di ieri sera nel post-partita: le dichiarazioni

Come riferito da Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato così lo sfogo di Paulo Fonseca, tecnico del Milan, dopo la gara contro la Stella Rossa:

PAROLE – «Con chi ce l’aveva Fonseca? Si riferisce a 2-3 giocatori, non a tutta la squadra. Si discute anche dell’atteggiamento in allenamento, non solo in partita. La storia di questi mesi dice che l’allenatore ha paradossalmente un rapporto più difficile con i senatori. Fonseca non è contento dell’applicazione di Theo. Il feeling che Theo aveva con Pioli? Non pervenuto. Calabria ieri è uscito scontento per il cambio. Tomori ha preso un giallo mentre si scaldava. È chiaro che Fonseca da loro si aspetta di più, come da Loftus-Cheek».