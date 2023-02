Krunic a DAZN: «Periodo difficile alle spalle, vittoria pesantissima»

Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta col Monza: le sue dichiarazioni

Rade Krunic è intervenuto a DAZN nel post-partita di Monza-Milan:

VITTORIA: «Pesa tantissimo, dopo due risultati utili volevamo chiudere la settimana nel miglior modo possibile. È un avversario tosto e motivato che gioca un bel calcio, non era facile ma ci siamo preparati bene e con la nostra applicazione e tutto quello che abbiamo messo sul campo abbiamo vinto. Sicuramente in Serie A sono pochissime le partite senza soffrire. A nessuno piace soffrire, ma a noi piace lottare insieme sul campo, anche soffrire insieme per un risultato positivo».

DIFESA BLINDATA: «Da quando abbiamo cambiato qualcosa. Non siamo abituati a prendere così tanti gol, è stato un periodo difficile per noi. Abbiamo pensato a cosa migliorare e su cosa lavorare. In queste tre partite siamo riusciti a non prendere gol, vuol dire che qualcosa non funzionava».

RUOLO: «Io mi trovo bene, dalla partita contro l’Inter gioco insieme a Sandro. Il mister ci chiede di toccare tantissimi palloni e noi proviamo a farlo, cercando di sbagliare il meno possibile».

PERIODO NEGATIVO ALLE SPALLE: «Con questo vittoria abbiamo chiuso una settimana perfetta dal punto di vista dei punti. Quel periodo brutto è dietro alle nostre spalle, adesso guardiamo avanti e pensiamo a lavorare».