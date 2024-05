Cassano scherza: «Io il più forte di tutti ma ho avuto un problema». L’ironia dell’ex Milan

Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, è tornato a parlare della sua carriera: l’ironia del barese non manca mai

Presente alla prima edizione del torneo “Padel dei Campioni”, Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, ha scherzato sull’esito della propria carriera ai microfoni di Sportitalia:

PAROLE – «Metto Totti e Baggio per primi, sono i più grandi 10 che il calcio italiano abbia avuto. Del Piero subito dopo, io ultimo. Come talento ero più forte degli altri, solo che me lo dimenticavo dal venerdì alla domenica».