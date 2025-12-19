Kostic Milan, contatti febbrili, il “Genietto” del Partizan è un obiettivo concreto. Le cifre dell’operazione

Kostic Milan, contatti febbrili con il Partizan per la punta classe 2008: offerta di poco inferiore ai 10 milioni di euro bonus inclusi

Il calciomercato del Milan non si ferma alla delusione di Riad. Se da una parte si riflette sull’attacco immediato, dall’altra Igli Tare accelera per i talenti di domani. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’interesse dei rossoneri per Andrej Kostić, gioiello classe 2007 del Partizan Belgrado, è reale e confermato da contatti costanti tra le parti.

Kostic Milan, stato della trattativa: cifre e dettagli

Nonostante non sia ancora stata recapitata un’offerta ufficiale sulla scrivania della dirigenza serba, il Milan sta preparando il terreno per l’affondo decisivo. Moretto delinea i contorni economici dell’operazione che sta prendendo forma:

Base fissa: Il club di via Aldo Rossi vorrebbe partire da una cifra intorno ai 4-5 milioni di euro .

Il club di via Aldo Rossi vorrebbe partire da una cifra intorno ai . Bonus legati alla crescita: Il pacchetto complessivo prevederebbe una serie di bonus sostanziosi basati sulle prestazioni future del ragazzo (presenze, gol e debutto in prima squadra).

Il pacchetto complessivo prevederebbe una serie di bonus sostanziosi basati sulle prestazioni future del ragazzo (presenze, gol e debutto in prima squadra). Valutazione totale: L’obiettivo del Milan è chiudere l’accordo per una cifra complessiva che rimanga leggermente sotto i 10 milioni di euro.

Il profilo: perché piace al Milan

Il ragazzo interessa molto non solo per le sue doti tecniche — un mancino educato unito a una struttura fisica già importante — ma anche per la sua duttilità. Nel progetto rossonero, Kostić rappresenterebbe l’investimento perfetto per il Milan Futuro, con la possibilità di integrarsi gradualmente nei meccanismi di Massimiliano Allegri.

La sensazione è che l’offerta ufficiale possa arrivare nei prossimi giorni o settimane. Il Milan vuole giocare d’anticipo per evitare aste internazionali, assicurandosi quello che in Serbia molti considerano il naturale erede dei grandi mancini dell’est.