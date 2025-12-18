Mercato Milan, Moretto: «Il giovane Kostic? Ecco le cifre dell’affare». E su Arizala invece…

Mercato Milan, Moretto parla così delle voci sul giovane Kostic. Su Arizala, invece, dice questo…

Il calciomercato del Milan si muove su due binari paralleli. Mentre Massimiliano Allegri attende l’arrivo imminente di Niclas Fullkrug per rinforzare l’attacco nell’immediato, la dirigenza rossonera sta lavorando intensamente per blindare i campioni di domani. Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha confermato l’interesse concreto per Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado. Il giovane talento, che ha già fatto male all’Italia U21, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo: una punta moderna, capace di agire sia da primo che da secondo riferimento offensivo.

Le cifre dell’operazione sono importanti per un diciottenne: il Milan sta ragionando su una base di 4-5 milioni di euro più bonus, per un investimento complessivo che sfiorerebbe i 10 milioni. Sebbene non sia ancora stata presentata un’offerta ufficiale, i contatti tra le parti sono costanti e frenetici. L’obiettivo è chiaro: anticipare la concorrenza internazionale e aggregare il ragazzo al progetto Milan Futuro, permettendogli di crescere sotto l’ala protettrice del club prima del grande salto in prima squadra agli ordini di Allegri.

Mercato Milan, altri Under 23

L’operazione Kostic si inserisce in una strategia più ampia che ha già visto il Milan chiudere per Juan Arizala, esterno colombiano destinato a un percorso di maturazione. Moretto ha sottolineato come il mercato di gennaio per l’U23 sarà particolarmente attivo: la proprietà vuole aumentare drasticamente la qualità della rosa a disposizione di Daniele Bonera, creando un serbatoio di talenti pronti all’uso per la prima squadra. In un calcio sempre più fisico e dinamico, Allegri potrebbe trovarsi presto a gestire una nidiata di giovani pronti a seguire le orme di Bartesaghi, confermando la volontà del club di unire l’usato sicuro internazionale alla freschezza dei migliori talenti mondiali.