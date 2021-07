Kolo Muani, man forte ad Ibra e a Giroud ma non solo

Milan, ancora Francia: l’attenzione su un centravanti del Nantes che dopo Giroud potrebbe completare il tridente d’attacco con Ibra

Milan, ancora Francia: l’attenzione su un centravanti del Nantes che dopo Giroud potrebbe completare il tridente d’attacco con Ibra. Gazzetta dello sport di questa mattina lo racconta così, a pag. 32: “C’è Kolo Muani dopo Giroud. Con Ibra trio di centravanti”.

DOVE POTREBBE GIOCARE- Il modulo non cambierebbe, parliamo sempre di un 4-2-3-1 dove il centravanti francese potrebbe piazzarsi fin da subito come punta centrale oppure come esterno destro dove abitualmente risiedono Saelemaekers e Castillejo. Ovviamente sono tutte ipotesi ma il fatto che il giocatore possa ricoprire entrambi i ruoli è una cosa decisamente positiva dopo i tanti tentativi andati a vuoto lo scorso anno, cercando di sostituire Ibra.