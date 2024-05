Nuovo allenatore Milan, arriva la SOFFIATA che spiazza il popolo rossonero: «Decideremo entro quella data». COSA sta succedendo

Nuovo allenatore Milan, arriva l’indiscrezione che spiazza i tifosi: decisione entro 10-15 giorni. Cosa sta succedendo

Come riportato da Daniele Longo, c’è un’importante novità per quanto riguarda la panchina del Milan della prossima stagione. Il club ha assunto una decisione chiara in merito al prossimo tecnico rossonero:

PAROLE – «Panchina Milan: nessuna decisione definitiva presa, la dirigenza valuta e ascolta i vari profili. Diversi agenti stanno spingendo i loro assistiti anche più del reale gradimento. Entro 10/15 giorni dovrebbe arrivare la definizione del “caso”».