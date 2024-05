Van Bommel Milan, Ibrahimovic non si ARRENDE! Pressing su Cardinale, piace per questi motivi

Van Bommel-Milan, Ibrahimovic insiste per portare l’ex centrocampista a Milanelo: pressing su Cardinale. I dettagli

Come riferito da Tuttosport, Mark Van Bommel resta, in casa Milan, un forte candidato per raccogliere l’eredità di Stefano Pioli sulla panchina rossonera della prossima stagione.

In particolare è Zlatan Ibrahimovic a spingere con Cardinale e con il resto della dirigenza rossonero sul profilo dell’ex centrocampista e attuale tecnico dell’Anversa. Van Bommel, che ha già vinto un campionato belga, piace per la sua leadership e per il calcio propositivo dato da sempre alle sue squadre.