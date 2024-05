Lopetegui Milan, INDISCREZIONE sul contratto: aveva accettato questa cifra!

Lopetegui-Milan, spunta l’indiscrezione sul contratto dello spagnolo: aveva accettato questa cifra dal club rossonero

Importante retroscena sulla trattativa poi saltata tra Lopetegui e il Milan in vista della prossima stagione. Il tecnico spagnolo, come riportato dal giornalista Losapio, aveva accettato un ingaggio di poco superiore ai 3 milioni di euro per sbarcare a Milanello. Poi il dietrofront dopo le proteste dei tifosi:

PAROLE – «Lopetegui avrebbe accettato 3.2, ora probabilmente prenderà 4 più bonus (insomma, 5) dal West Ham. Chiaramente con questo budget Conte rimarrà un sogno, come tanti altri allenatori di grido».