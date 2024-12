Cardinale Milan, incredibile retroscena: ecco perchè non presenzierà alla festa dei 125 anni del club. La ricostruzione

Cardinale Milan, spunta il retroscena: svelato il motivo della mancata partecipazione del numero uno di RedBird alla festa dei 125 anni

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, alle celebrazioni odierne per i 125 anni della storia del Milan non mancherà solo Paolo Maldini, con l’ex DT e storico capitano che ha rifiutato nelle ultime ore l’invito del club.

Non ci sarà nemmeno Gerry Cardinale, che intende lasciare spazio a chi ha scritto

la storia del club rossonero in attesa di firmare nuove pagine in futuro.