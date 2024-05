Zirkzee Milan, l'olandese è in cima alla lista per un motivo! Garantisce Ibrahimovic, la situazione - Milan News 24

Zirkzee-Milan, l’attaccante olandese è in cima alla lista di Ibrahimovic per un motivo: conosce già il campionato italiano

Come riportato da Tuttosport, Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna, resta in cima alla lista del calciomercato Milan per la prossima estate per un motivo molto semplice.

L’olandese conosce già molto bene la Serie A e questo, secondo Ibrahimovic, è un fattore da tenere in forte considerazione visto che tutti gli altri attaccanti seguiti, da David a Guirassy, avrebbero la necessità di ambientarsi. Le prossime settimane saranno decisive in questo senso.