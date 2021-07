Caressa: «Giroud grande acquisto, vi dico cosa penso sul Milan»

Caressa ha analizzato le prospettive della prossima stagione del Milan di Stefano Pioli elogiando il colpo Olivier Giroud

Fabio Caressa, intervenuto sul proprio profilo Instagram, ha parlato del Milan relativamente al mercato e alle prospettive dei rossoneri nella prossima stagione:

«Giroud acquisto importante. Il Milan ha perso Donnarumma, ma statisticamente un portiere in una stagione al massimo ti porta sette o nove punti, gli attaccanti invece fanno la differenza. Giroud fortissimo di testa e sa giocare con la squadra, gli attaccanti grossi in Italia fanno la differenza, ne sono convinto. L’attaccante grande e forte di testa ti aiuta, fa salire la squadra che in Italia è molto importante. Grande acquisto Giroud, a me è sempre piaciuto. Nel Chelsea nelle ultime stagioni ha avuto qualche problema, ma secondo me potrà fare la differenza. Non è solamente l’alternativa a Ibrahimovic. Complimenti al Milan, secondo me sta costruendo un gruppo che potrebbe dare grandi soddisfazioni».