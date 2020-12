Kjaer, recupero quasi completo: Pioli in dubbio per Benevento come riporta questa mattina Gazzetta dello sport che spiega tutta la situazione

NOTA POSITIVA- “Un’altra novità positiva è il rientro in gruppo di Kjaer– spiega Gazzetta a pag. 9- che ha sostenuto assieme ai compagni tutto l’allenamento (facoltativo, quello vero sarà oggi) saltando soltanto la partitella finale. Per Benevento è quindi da considerarsi arruolabile, Pioli nei prossimi giorni valuterà se dal primo minuto o per la panchina”.

COMUNQUE KALULU- Ad ogni modo Pioli potrà contare sull’apporto di Kalulu, piacevole sorpresa di questi ultimi difficili tempi, dal punto di vista atletico. Kalulu, ventenne, ha mostrato fin da subito grande personalità, facendo dimenticare l’infortunio di kjaer che tuttavia rimane il titolare al centro della difesa.