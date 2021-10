Kjaer a MilanTV: «Siamo in crescita. Condizioni fisiche? Sto bene»

Simon Kjaer ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV nel prepartita di Atalanta-Milan. Le sue parole

SULLA GARA DELL’ANNO SCORSO – «Una partita molto determinante per la società e per i tifosi, alla fine siamo arrivati sull’obiettivo. Stasera è completamente un’altra partita, molto dura, contro una squadra che ti crea sempre problemi e di ottima qualità. Sarà una gara difficile, ma stiamo bene e stiamo crescendo.»

CONDIZIONI FISICHE – «Sto bene, altrimenti non stavo qui. Con tutte le gare dell’anno scorso devo usare la testa perchè la stagione è lunga e ci saranno tante partite.»

SULLA GARA CON L’ATLETICO – «La gara con l’Atletico è stata buona a livello di squadra, poi nel calcio le piccole cose cambiano la partita. Siamo sulla buona strada, in un anno e mezzo di lavoro stiamo crescendo. Ora abbiamo la base che ci dà tranquillità sul gioco e per provare nuove cose. Siamo in un buon momento.»