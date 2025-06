Kim può essere seriamente un obiettivo del Milan? Arrivano aggiornamenti sulla situazione legata al difensore

Le voci di mercato continuano a rincorrersi e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo gli occhi su un profilo di spicco per rinforzare la propria difesa: Kim Min-jae, attualmente in forza al Bayern Monaco. L’interesse del club rossonero per il difensore sudcoreano non sorprende, data la sua reputazione di centrale roccioso, veloce e abile nel gioco aereo, qualità che lo hanno reso uno dei più apprezzati nel suo ruolo.

Kim è arrivato al Bayern Monaco nell’estate del 2023 dopo una stagione strepitosa con il Napoli, culminata con la vittoria dello Scudetto, dove era stato un pilastro inamovibile della retroguardia partenopea. Il suo impatto in Serie A era stato immediato e devastante, guadagnandosi il soprannome di “mostro” per la sua fisicità e la sua aggressività in marcatura. Queste prestazioni avevano convinto il club bavarese a versare nelle casse del Napoli la clausola rescissoria per assicurarsene le prestazioni.

Tuttavia, la situazione di Kim al Bayern Monaco, pur essendo in un club di primissimo livello, non è stata sempre lineare, con qualche alternanza in campo e una competizione elevata per un posto da titolare. Questa potenziale, seppur minima, incertezza sul suo ruolo futuro potrebbe aver riacceso le speranze di altri club, incluso il Milan, di poterlo riportare in Italia.

Nonostante l’interesse ventilato da La Gazzetta dello Sport, una fonte autorevole come SPORT BILD sostiene che per Kim Min-jae un ritorno in Serie A non è al momento un’opzione seria. Questa discordanza nelle informazioni sottolinea la complessità del mercato e la molteplicità di fattori che influenzano le decisioni dei calciatori e dei club. La posizione di SPORT BILD suggerisce che il difensore sudcoreano potrebbe voler dimostrare appieno il proprio valore al Bayern, o che le sue priorità future potrebbero non includere un immediato rientro nel campionato italiano, forse puntando a consolidare la sua posizione in Bundesliga o a esplorare altre leghe di pari livello.

Il Milan, dal canto suo, è sempre alla ricerca di opportunità per rinforzare un reparto difensivo cruciale. L’arrivo di Kim sarebbe un colpo di grandissimo prestigio e sostanza, ma le dichiarazioni di SPORT BILD indicano che la strada per un suo eventuale ritorno in Italia è tutt’altro che spianata e, al momento, appare più un’idea suggestiva che una possibilità concreta.