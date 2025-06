Leao Milan, Allegri lo blinda e Tare avvisa il Bayern Monaco: niente contropartita e prezzo da urlo

Leao Milan, Massimiliano Allegri sta costruendo la squadra intorno al portoghese: Tare avvisa il Bayern Monaco. Servono almeno 95 milioni di euro

L’estate si preannuncia lunga e carica di incertezze per i tifosi del calciomercato Milan. Il club rossonero, reduce da una stagione deludente e dall’esclusione dalle coppe europee, ha intrapreso un percorso di “restaurazione” affidato a due figure di spicco: Igli Tare e Massimiliano Allegri. L’obiettivo è chiaro: rifondare un gruppo segnato da errori e delusioni. In questo contesto di “fuori tutto”, dove nessun giocatore è considerato intoccabile, emerge un’unica, grande eccezione: Rafael Leão.

Secondo le informazioni riportate da Daniele Longo, Leão rappresenta l’ultimo, se non l’unico, giocatore per il quale il Milan sarebbe disposto a fare un sacrificio, intendendo con ciò una cessione solo di fronte a un’offerta irrinunciabile. Questa categoria a sé stante sottolinea l’importanza del talento portoghese nei piani futuri del club.

L’interesse del Bayern Monaco per Leão è concreto e non è una mera indiscrezione. Il padre del giocatore, Antonio, insieme a un altro agente, ha incontrato i dirigenti del club bavarese prima della finale di Champions League. Questo incontro ha innescato una serie di speculazioni sul futuro di Leão, ma è fondamentale sottolineare che, da quel momento in poi, non ci sono stati ulteriori sviluppi significativi. Soprattutto, il ragazzo non ha manifestato a Igli Tare la volontà di essere ceduto, un dettaglio non da poco che evidenzia la sua attuale posizione nei confronti del Milan.

Nonostante l’interesse del Bayern, Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico, è convinto che Leão non sarà ceduto e sta già lavorando alla costruzione della sua squadra immaginando una possibile evoluzione tattica per il talentuoso esterno. Questa fiducia di Allegri nel mantenimento di Leão è un segnale forte e rassicurante per i tifosi rossoneri.

La linea che emerge in queste ore è chiara e decisa: Rafael Leão resterà in rossonero e sarà il simbolo del nuovo Milan, a meno di offerte “davvero irrinunciabili”. Ma cosa si intende per “offerta irrinunciabile”? Daniele Longo specifica che si parla di una proposta da 95 milioni di euro in su. Questa cifra astronomica sottolinea la determinazione del Milan a trattenere il suo gioiello, riconoscendone il valore non solo tecnico ma anche di immagine per la ripartenza del club.

Nelle ultime ore sono circolate anche indiscrezioni sull’eventuale inserimento di contropartite tecniche da parte del Bayern Monaco, con nomi come Coman e Goretzka che sono stati accostati alla trattativa. Tuttavia, queste ipotesi si scontrano con la realtà degli stipendi: sia Coman che Goretzka percepiscono emolumenti troppo elevati per i parametri attuali del Milan. Questo rende l’opzione dello scambio difficile da concretizzare e rafforza l’idea che, se Leão dovesse partire, sarebbe unicamente per una cessione a titolo definitivo con una cifra monstre.

In sintesi, mentre il Milan si prepara a una profonda ristrutturazione, Rafael Leão rimane la pietra angolare dei piani di Allegri e Tare. L’interesse del Bayern Monaco è reale, ma la volontà del club rossonero di trattenere il proprio campione è altrettanto forte, legata a una valutazione economica che solo pochi club al mondo potrebbero permettersi di soddisfare. L’estate sarà lunga, ma il futuro di Leão sembra sempre più delineato all’interno del progetto milanista.