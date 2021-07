Kessie, quarti di finale con la propria nazionale: intanto si lavora al rinnovo

Kessie, primo obbiettivo raggiunto a Tokyo ed ora si prosegue nel cammino olimpico mentre a Milano si lavora al rinnovo contrattuale

LA SITUAZIONE- Gazzetta dello sport di questa mattina a pag. 32 spiega così la situazione relativa al rinnovo contrattuale: “Telefonate, conversazioni e piccoli passi in avanti per il rinnovo di Franck Kessie. Ieri Paolo Maldini è partito con la famiglia per Ibiza, ma il direttore dell’area tecnica rossonera rimane in costante contatto con il d.s. Ricky Massara, e tra oggi e domani sono previsti aggiornamenti nel dialogo con George Atangana, rappresentante del nazionale ivoriano che ieri ha conquistato il pass per i quarti di finale dell’Olimpiade pareggiando 1-1 con la Germania. Il “Presidente” prosegue quindi la sua felice avventura in Giappone aperta con un gol da tre punti contro l’Arabia Saudita. Il Milan- prosegue il quotidiano- si è avvicinato a quota 6 milioni di euro, ma ora resta da definire la forchetta dei bonus”.