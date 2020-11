Kessie, primo tra gli intoccabili rossoneri: il mercato non lo riguarda mentre invece il campo lo vede da vicino praticamente da sempre

Kessie, primo tra gli intoccabili rossoneri: il mercato non lo riguarda mentre invece il campo lo vede da vicino praticamente da sempre, fin dai tempi del suo inserimento, arrivato dall’Atalanta, dalla gestione Fassone-Mirabelli.

PRIMI TEMPI DIFFICILI- Furono tempi difficili per lui e per tutta la squadra quelli dell’insediamento, oggi il centrocampista è fuori da ogni prospettiva di mercato, come si poteva immaginare e come confermato anche da Tuttosport. Ora resta da attendere il prossimo rigore per vedere se toccherà di nuovo a lui tirare dagli undici metri, anche in questo, cecchino quasi infallibile.