Kessié Milan: il Psg fa sul serio, ecco l’offerta dei parigini

Continua il braccio di ferro tra Kessié e il Milan per il rinnovo. Nella trattativa si è inserito il Psg, ecco l’offerta

Il Paris Saint Germain fa sul serio per Franck Kessie. Il Milan sta trattando da diverso tempo il rinnovo con l’ivoriano, senza esser per adesso riuscito a raggiungere un accordo con il giocatore. Ecco allora che il club francese è pronto a inserirsi nella trattativa.

Secondo quanto riportato da Footmercato.net il Psg ha infatti avuto un contatto con l’agente del centrocampista ed è pronto a mettere sul piatto un’offerta da 9 milioni di euro d’ingaggio per prenderlo a partire dalla prossima stagione. Ma c’è dell’altro: secondo il media transalpino Leonardo avrebbe parlato anche con Maldini, proponendo una trattativa per il mercato di gennaio, in modo da anticipare i tempi dell’arrivo dell’ivoriano e permettendo dunque al Milan di non perderlo a zero.