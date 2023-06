Kamada Milan, affare in stand-by: cosa sta succedendo in queste ore e tutte le ultimissime sull’operazione

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il possibile arrivo di Daichi Kamada al Milan. Come riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, questa opzione ora è in stand-by.

Nei prossimi giorni il club rossonero deciderà se formalizzare o meno l’accordo con il giapponese su base quadriennale. Molto dipenderà dagli incastri di mercato.