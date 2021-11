Kakà: «Nuovo Milan? Mi piace il mix tra esperienza e giovani»

Riccardo Kakà si è raccontato a Milan Tv. Dalla vittoria in Champions League al nuovo Milan ecco le sue parole

«Mi piacciono questi ragazzi. L’esperienza per loro di quest’anno in Champions è stata bella. Mi piace molto il mix dell’esperienza con questi giovani perchè nel nostro Milan era così. Ci aiutavano a capire cosa significava giocare con il Manchester, con il Barcellona e il Real Madrid. Per un giovane no è facile, è molto difficile quando giochi in uno stadio storico con i tifosi, gli avversari e tutto il resto se non hai un supporto di questi qua che già sannno cosa significa è dura. Quest’anno è stao un pò così, sicuramente il MIlan tornerà a giocare la Champions l’anno prossimo e sarà completamente diverso»

