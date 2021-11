Kakà: «Indossare la maglia del Milan è sempre speciale»

Riccardo Kakà si è raccontato a Milan Tv. Dalla vittoria in Champions League al nuovo Milan ecco le sue parole

Riccardo Kakà si è raccontato a Milan Tv. Dalla vittoria in Champions League al nuovo Milan ecco le sue parole sull’indossare la maglia rossonera:

«Indossare la maglia rossonera è ancora speciale. Tutte le volte che la metto in casa, quando vado in giro, è unico. Farlo per giocare una partita di Champions è ancora più speciale perchè sapevi l’importanza per i tifosi, per la squadra, per tutto quello che coinvolge la Champions League. Sai che con questa maglia devi fare una performance diversa perchè sto rappresentando uno dei club più importanti al Mondo».

