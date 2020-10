Kabak Milan, operazione difficile: distanza con lo Schalke

Kabak Milan: trattativa difficile con lo Schalke, distanza di circa 10 milioni di euro tra l’offerta rossonera e la richiesta dei tedeschi

Kabak Milan: dopo l’incontro con l’agente avvenuto oggi a Casa Milan, non sembrano aver portato alla fumata bianca i contatti tra la dirigenza rossonera e lo Schalke. Distanza abissale, circa 10 milioni, tra domande e offerta.

Il Milan – come riportato da Gianluca Di Marzio – avrebbe proposto 15 milioni per il cartellino del classe 2000 turco, lo Schake ne vuole 25. Vertice in corso in via Aldo Rossi tra Gazidis, Massara e Maldini.