Juventus Milan: fischi dei tifosi rossoneri per Bonucci e Locatelli

È il momento di Juventus Milan, i tifosi rossoneri presenti allo stadio hanno accolto con fischi gli ex Bonucci e Locatelli

È il momento di Juventus Milan. Le squadre in campo pronte a darsi battaglia per conquistare i 3 punti. Nel caso dei bianconeri sarebbero i primi della stagione per i rossoneri i quarti consecutivi.

Al momento dell’ingresso in campo i tifosi ospiti non hanno accolto nel migliore dei modi la squadra di casa. In particolare hanno rivolto fischi all’indirizzo degli ex Bonnucci e Locatelli