Juventus Milan: Sandro Tonali MVP del match

Juventus Milan: Tonali è stato eletto migliore in campo nel match pareggiato dai rossoneri allo Stadium contro i bianconeri. Prestazione convincente di qualità abbinata a tanta quantità. Una crescita costante per il giovane centrocampista di Sant’Angelo Lodigiano.

Con l’assist servito a Ante Rebic per il gol del croato, il numero 8 rossonero ha trovato il suo primo passaggio decisivo in stagione, al netto di una percentuale del 90% di passaggi riusciti. Sandro sta diventando sempre di più il faro del centrocampo rossonero: Bennacer e Kessié sono avvisati.

Constantly in the thick of the action, Tonali is the @emirates MVP for #JuveMilan 💥

Il faro del nostro centrocampo: è Sandro Tonali il vostro migliore in campo 💥#SempreMilan pic.twitter.com/e7DTNkRlC1

— AC Milan (@acmilan) September 20, 2021