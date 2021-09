Juventus Milan, Moggi: «Sfida tra una comprimaria e una big»

Dalle colonne di Libero, Luciano Moggi dice la sua sul big match in programma questa sera allo Stadium. Ecco cosa ha detto

Dalle colonne di Libero, Luciano Moggi dice la sua sul big match in programma questa sera allo Stadium tra Juventus e Milan. Ecco cosa ha detto:

«A prima vista sembrerebbe addirittura un incontro tra una comprimaria (la Juve) e una big (il Milan), anche se le due si equivalgono. La squadra bianconera si trova attardata per gli errori ripetuti di Szczesny con Udinese e Napoli e deve ancora assimilare bene il ritorno al calcio di Allegri. La vittoria facile in Champions contro il Malmoe potrebbe averle ridato morale e il giorno in più di riposo tra coppa e campionato le permetterà di smaltire la fatica, al contrario del Milan che potrebbe arrivare a corto di energie avendo giocato mercoledì a Liverpool, spendendo tanto nel tentativo di non perdere. Tra i bianconeri rientrerà Chiesa (quantomeno dalla panchina). Il pareggio sembra il risultato più probabile».