Juventus Milan: Locatelli contro Tonali, sfida tra gemelli diversi

Domani sera alla Stadium di Torino amdrà in scena Juventus Milan, sfida nella sfida sarà quella tra Sandro Tonali e Manuel Locatelli

Destini incrociati. Probabilmente Manuel Locatelli e Sandro Tonali rappressentano il futuro della Nazionale italiana. L’immediato presente parla però di una sfida immminente allo Stadium di Torino uno con la maglia della Juventus, l’altro con la maglia del Milan. Eppure avrebbero potuto giocare insieme con la maglia rossonera se non fosse per il fatto che Locatelli sia stato lasciato andare forse troppo velocemente dal ‘Diavolo’.

Come riportato anche da la Gazzetta dello Sport, il club ora non vuole ripetere lo stesso errore con Tonali. Ha deciso di puntare su Tonali e la fiducia sembra ben ripagata. La crescita di Sandro è costante. Il segnale non sta soltanto nel bellissimo gol realizzato su punizione contro il Cagliari, ma in altri piccoli indizi che messi insieme fanno molte prove. Libero di esprimersi, tranquillizzato dalla fiducia che il Milan gli ha accordato acquistando il suo cartellino, sebbene a prezzo ridotto, Tonali sta prendendo campo. Il duello con Locatelli sarà un ottimo banco di prova. La sfida è lanciata.