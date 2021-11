La serie All or Nothing riguardante la Juventus svela un retroscena su Bonucci durante l’intervallo della partita contro il Milan del 2021

Il settimo episodio della serie All or Nothing riguardante la Juventus svela un retroscena su Bonucci, accaduto durante l’intervallo della partita contro il Milan allo Juventus Stadium del maggio 2021, poi finita 0-3 per i rossoneri.

Nel video il difensore bianconero ed ex capitano del Milan si rivolge alla squadra, momentaneamente sotto di un gol, dicendo: «Ma guardiamo questa cazzo di lavagna (dove è indicata la formazione rossonera): dobbiamo avere paura del Milan? Non può essere. Dobbiamo giocare con la testa libera, è un momento difficile ma dobbiamo avere la testa libera per fare andare bene le gambe»