Juventus Milan Femminile, streaming LIVE e in TV: dove vederla

Juventus Milan Femminile, sabato 18 marzo ore 15:00 in streaming e diretta tv. Come non perdersi il match

Il Milan Femminile scende in campo contro la Juventus per la prima gara della Poule Scudetto. Il match è in programma sabato 18 marzo (ore 15:00).

La sfida verrà trasmessa in Italia in diretta alle 15.00 di sabato 18 marzo su LA7, TIMVision e Milan TV.